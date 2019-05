Cristiano Malgioglio: "Ho scoperto un melanoma, sono vivo per miracolo"

"Grazie a una mappatura dei nei ho scoperto di avere un melanoma e oggi sono salvo". Cristiano Malgioglio racconta per la prima volta in esclusiva il dramma che ha vissuto. Su La5 al via dal 15 maggio - con sei appuntamenti in seconda serata - " Myr-Salute, Estetica, Benessere ", un programma dedicato alla salute, all’estetica e al benessere. Al timone il professore Santo Raffaele Mercuri, primario del reparto di Dermatologia dell’Irccs San Raffaele di Milano. Ospiti della prima puntata anche Susanna Messaggio e Francesca Senette .

"Io pregherei tutti quelli che hanno dei nei ma che non ci fanno caso, di farsi la mappatura dei nei - ha detto Malgioglio - Io me la sono cavata, ma potevo non accorgermene in tempo, sono stato molto fortunato. Per favore andate a farvi la mappatura. Questa è una testimonianza molto importante che non avevo mai fatto prima, ma mi sentivo di farla perché con questa mia dichiarazione posso salvare tantissime vite, come tu, professor Mercuri, hai salvato la mia".

Per la prima volta su La5 sarà presente il pubblico protagonista parlante. Intorno, disposto circolarmente, c'è infatti un pubblico che avrà parte attiva nel programma con domande sugli argomenti discussi in ogni puntata. "Myr” è presente su Videomediaset per dare informazioni, anticipazioni, approfondimenti, video e materiale di backstage.

"Myr-Salute, Estetica, Benessere” è un programma Quadrio in collaborazione con Rti, Publitalia Branded Entertainment e Dental Pro, presentato dal professor Santo Raffaele Mercuri, scritto da Aldo Dalla Vecchia, con la regia di Dario Calleri.