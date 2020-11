Covid, con "Take Care Your Doc" si sta vicini al personale sanitario con un pasto caldo

sito ufficiale

In tutto il mondo il Covid-19 (Coronavirus) sta cambiando la nostra vita e l’unica nostra difesa sono i medici e tutto il personale paramedico, in prima linea con sacrifici e sforzi disumani. Per non far sentire queste persone sole nella loro lotta in prima linea, è nata "Take Care Your Doc". L'iniziativa punta a portare negli ospedali un’inaspettata pizza calda, un pasticcino o un succo di frutta o essere guidati in una sessione di rilassamento rigenerante a fine turno. Piccole attenzioni che servono a ristorare il corpo e lo spirito, aiutano a far dimenticare fatica e stanchezza e può strappare un sorriso.