Coronavirus, Alessandro Politi finalmente negativo: "Adesso dono il plasma per aiutare gli altri" 

L'inviato de "Le Iene" aveva svelato a marzo di aver contratto il Covid 19, mentre il programma veniva chiuso per ragioni di sicurezza. Politi aveva chiesto di essere sottoposto a tampone visto il lavoro che conduceva e i numerosi contatti avuti nei giorni in cui non stava bene. In autoisolamento Politi è rimasto però positivo a lungo, per ben 50 giorni, anche dopo che febbre e tosse erano spariti definitivamente.

Non appena negativizzato il reporter però ha voluto subito sottoporsi al test sierologico per essere certo di avere l'idoneità per donare il plasma": "Donare due sacche di sangue con il mio plasma è stata una delle sensazioni più belle della mia vita, perché è indescrivibile l’emozione di sapere che, in 25 minuti, posso aver contribuito a far star meglio due persone che, magari, si trovano in terapia intensiva”", ha detto la Iena, come riporta il quotidiano "La Repubblica".

Fortemente convinto che la donazione di plasma iperimmune sia al momento l'unica vera speranza contro il coronavirus, l'inviato de "Le Iene" ha spiegato che il procedimento per farlo è molto semplice: "Funziona come una normale donazione di sangue" e ha aggiunto: "L'ho fatto per gli altri, ma anche per me stesso. Lo consiglio come terapia, perché infonde una grande gioia. L'amore per il prossimo è una parte fondamentale del mio carattere e credo sia importante offrire modelli positivi, soprattutto ai giovani.

