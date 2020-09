Clarke di "Beautiful" a processo per maltrattamenti all'ex moglie: "Momento doloroso"

"Per me è molto doloroso essere accusato di un fatto che non mi permetterei mai di fare, perché le donne vanno sempre difese e rispettate". A parlare in esclusiva nel salotto di "Domenica Live" è l'attore Daniel McVicar, celebre per aver vestito i panni di Clarke Garrison nella soap "Beautiful", ora a processo per presunte violenze ai danni dell'ex moglie Virginia De Agostini.

"Noi ci siamo conosciuti nel 2007, in una trasmissione italiana - Ricorda Daniel - Lì ci siamo innamorati e poi sposati a Torino. È stata una storia bella e nel 2012 è nato anche il nostro primo figlio insieme, Pietro".

Dopo la separazione, la denuncia della donna per maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza familiare ma anche il successivo colpo di scena, ovvero il ritiro di tutte le accuse da parte della donna dopo l'inizio del processo. Un gesto sul quale l'attore non si sbilancia, promettendo però di continuare a difendersi, fiducioso che la giustizia farà il suo corso.