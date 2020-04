Cinema: è morto Brian Dennehy, lo sceriffo che diede la caccia a Rambo

E' morto Brian Dennehy , l'attore famoso anche per aver interpretato il ruolo dello sceriffo William Teasle nel film Rambo (1982). Aveva 81 anni e la morte è avvenuta per cause naturali in Connecticut secondo quanto dichiarato dal suo portavoce. Conosciuto sia nel cinema che nel teatro per la sua abilità di interpretare ruoli da cattivo, Dennehy aveva vinto due Tony Awards, un Golden Globe ed era stato nominato per sei Emmy.

Nel 2010 è stato indotto nell'American Theater Hall of Fame. In oltre 40 film ha interpretato un serial killer in To Catch a Killer (1992), uno sceriffo corrotto in Silverado (1985) ma ha anche avuto qualche ruolo da buono come il bartender in 10 (1979) o il leader degli alieni in Cocoon (1985).