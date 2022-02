Christian Dior e Coco Chanel, una serie tv racconta la rivalità tra le icone della moda

Coco Chanel e Christian Dior , grandi protagonisti della moda francese del secolo scorso, saranno i personaggi principali della nuova serie tv "The New Look" . Saranno interpretati da Juliette Binoche e Ben Mendelsohn . Lo show racconterà le relazioni tra i due stilisti, con l'ascesa fulminea di Dior che ha saputo restituire spirito e vitalità al mondo con la sua rivoluzionaria e iconica impronta di bellezza, influenzando le generazioni a venire.

Ispirato a fatti realmente accaduti e girato interamente a Parigi, "The New Look", scritta e diretta da Todd A. Kessler ("Bloodline", "Damages"), sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, incentrato su uno dei momenti più cruciali del XX secolo, quando la capitale francese ha riportato in vita il mondo grazie a un'icona della moda: Christian Dior, le cui creazioni hanno plasmato lo stile del decennio successivo. La saga intreccerà le storie sorprendenti di personaggi contemporanei e antagonisti di Dior: dalla Grand Dame Coco Chanel a Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent e Pierre Cardin.

Tanto geniale quanto introverso e scaramantico, Dior è morto a 52 anni per un malore improvviso: in meno di vent'anni il suo lavoro cambiò per sempre il volto della moda francese, insidiando il trono di Mademoiselle Coco. Dopo i modelli austeri dovuti alle restrizioni nei consumi di stoffa attuate durante il conflitto, Dior ripensa la silhouette, e la sua Ligne Corolle, che incarna il desiderio di una ritrovata eleganza, è un successo internazionale. Le sue giacche strette in vita e le gonne rigonfiate da metri di preziosa stoffa sono l'esatto contraltare degli abiti più liberi e destrutturati di Chanel. Entrambi puntavano a dominare l'alta moda francese, incalzati dallo scorrere del tempo e dall'emergere di una nuova generazione di creativi: oggi le case di moda da loro fondate sono ancora due pilastri della moda, ammirati in tutto il mondo.

TI POTREBBE INTERESSARE: