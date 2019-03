Charlie Sheen lancia la sua linea di sigarette elettroniche alla cannabis

E' sobrio da un anno, come ha rivelato lui stesso a gennaio. Ha abbandonato alcol, pornostar e droghe a favore di esercizio fisico, pasti e vita sani, ma ha deciso di buttarsi nel business della droga... legale. Charlie Sheen, 53 anni, ha infatti lanciato la sua linea di sigarette elettroniche alla cannabis, Sheenius, come ha rivelato in un'intervista esclusiva al Daily Mail. Gli aromi hanno i nomi più bizzarri, dal "MaliBlu Dream", il sogno di Malibu, a "Milli's Vanilla" e "Grandma's Perfume", profumo di nonna...ispirati ai titoli di alcune serie tv e film in cui ha lavorato.

L'ex star della serie "Due uomini e mezzo", latin lover incallito, un Golden Globe per il film "Spin City" e numerose nomination agli Emmy Awards non è certo mai stato un "santo" e in quel di Hollywood ha collezionato tutti gli eccessi possibili, dall’abuso di alcol e droghe, alle accuse di violenze domestiche fino alla rivelazione (nel 2015) di essere positivo all’HIV. Quando però alcuni amici gli hanno rivelato che in molti, nell'industria della marijuana terapeutica e legale, stanno sfruttando il suo nome per fare affari, senza dargli un solo centesimo, ha deciso di lanciare il suo business con Sheenius. E ironia della sorte lo ha fatto proprio in un momento in cui è... più sobrio che mai.