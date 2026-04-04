Charlene Guignard e Marco Fabbri: "Non abbiamo mai detto che ci saremmo ritirati"
I due pattinatori, coppia sul ghiaccio e nella vita, si raccontano a "Verissimo"
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Charlene Guignard e Marco Fabbri arrivano negli studi di "Verissimo" con il sorriso di chi ha ancora molto da raccontare, sia sul ghiaccio sia nella vita privata. La coppia di pattinatori, tra le più amate del panorama internazionale, approfitta dell’intervista per chiarire una volta per tutte le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi sul loro presunto addio alle competizioni.
"Non abbiamo mai annunciato il nostro ritiro, non abbiamo mai detto che avremmo smesso", spiegano con decisione, smentendo ogni voce. Per ora, l’unico obiettivo è recuperare le energie dopo una stagione intensa: "Ci prenderemo un periodo per ricaricare le batterie, poi valuteremo con calma il da farsi".
Nel corso della chiacchierata, i due atleti ripercorrono anche la loro lunga storia, fatta di sport, sacrifici e amore. Diciassette anni trascorsi fianco a fianco, un percorso iniziato quasi per caso.
"Ci siamo conosciuti su un sito dedicato ai pattinatori in cerca di un partner", racconta Fabbri, ricordando i primi contatti. La sintonia è stata immediata. "Sul ghiaccio ho percepito subito qualcosa di diverso, un’intesa che non avevo mai provato con nessuno prima", confida Guignard. "Poi, passando molto tempo insieme, è nato anche qualcos'altro".
Per quanto riguarda il futuro insieme, rivelano di desiderare il matrimonio e una famiglia. "Non siamo da matrimoni sfarzosi, ma una cosa semplice, intima, ci piacerebbe", afferma la pattinatrice, che in futuro sogna di diventare anche mamma. "Quando finiremo la nostra carriera, cominceremo questo nuovo percorso. Finché siamo in attività è difficile".