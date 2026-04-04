Charlene Guignard e Marco Fabbri: "Non abbiamo mai detto che ci saremmo ritirati"

"Ci siamo conosciuti su un sito dedicato ai pattinatori in cerca di un partner", racconta Fabbri, ricordando i primi contatti. La sintonia è stata immediata. "Sul ghiaccio ho percepito subito qualcosa di diverso, un’intesa che non avevo mai provato con nessuno prima", confida Guignard. "Poi, passando molto tempo insieme, è nato anche qualcos'altro".