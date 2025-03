Carmen Di Pietro: "Pronta a festeggiare i miei 60 anni"

"L'età passa ma sono molto felice di essere arrivata così come sono, anche con qualche aiutino chirurgico. Mi voglio bene ma non nascondo di ricorrere alle punturine" ha proseguito. "Sai per venire qui da te ho preso il treno nonostante io soffra di claustrofobia, e quando improvvisamente il treno si è fermato per circa dieci minuti ho iniziato a tremare, poi parlando con il capotreno mi sono rasserenata. Ho cambiato due psicologi per questo ma non sono mai riuscita a combattere questa ansia che ho ormai da quando ero bambina" ha concluso Carmen Di Pietro.