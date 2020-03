"C'è posta per te" chiude la stagione con più di 7 milioni di spettatori

Chiusura con il botto per la stagione di "C'è posta per te". Il people-show di Maria De Filippi ha raccolto per l'ultima puntata 7 milioni e 185mila spettatori, per uno share del 28,62%. Tra gli ospiti della puntata, che presentava ancora il pubblico in studio in quanto registrata prima dei provvedimenti per il coronavirus, c'erano Al Bano e Romina Power.