Bruno Barbieri a "Verissimo": "Per il mio lavoro ho fatto delle rinunce, sogno di avere una famiglia"

"Le stelle Michelin? Sono come gli Oscar della cucina". Bruno Barbieri, pluripremiato chef molto noto sia ai fornelli, sia in televisione, racconta la sua carriera a "Verissimo". "E' duro il mio mestiere, per il lavoro ho rinunciato alla vita privata, sogno di avere una famiglia" precisa Bruno che in studio ha ripercorso i primi insegnamenti della nonna Mina e della mamma Ornella in una famiglia unita, nonostante l'assenza del padre che viveva in Spagna. Poi la scelta, contro la volontà paterna, di studiare di nascosto all'alberghiero. Da lì il giovane Bruno spicca il volo con le navi da crociera, una gavetta molto importante che gli ha permesso di imparare tecniche importanti. Le stelle arrivano dopo l'incontro con lo chef Igles Corelli: "Io volevo questo nella vita, per 50 anni mi sono dedicato totalmente a questo lavoro, una full immersion" racconta Barbieri che ricorda anche l'inizio della esperienza tv nei programmi di cucina: "Una ciliegina sulla torta, ma arrivare lì non è facile, bisogna aver costruito prima".