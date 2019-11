Brigitte Nielsen: "A letto con Sean Penn per fare un dispetto a Madonna"

Brigitte Nielsen con Madonna non è mai andata d'accordo. Ai tempi del matrimonio con Sylvester Stallone le due si sono frequentate assiduamente e come ha raccontato Brigitte al programma "The Talk" sulla Cbs sono volati schiaffi e ripicche. "Ho fatto sesso con Sean Penn quando era sposato con Madonna per farle un dispetto", ha confessato.

"Nel 1987 ero in un club con Madonna e lei non faceva altro che offendermi - ha spiegato Brigitte -. Era molto scortese con me e alla fine le ho dato uno schiaffo in faccia a mano aperta. Considerando che lei è piccolina e io una gigante... Lo so, non avrei dovuto farlo ma è successo. Quella sera sono stata accompagnata alla porta da sei bodyguard".



Ma non è tutto. Perché qualche mese dopo, per farsi "perdonare" la Nielsen è andata nel Sud della Francia a trovare "l'amica" Madonna, che però non era sola. "Il meglio del racconto deve ancora venire - ha concluso - quella volta in Francia, visto che non era cambiata e anzi la trovai più maleducata del solito, ho passato una notte con suo marito Sean Penn".



