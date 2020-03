Belén Rodríguez: "Stefano De Martino mi ha ridato la gioia"

"Più passano gli anni, più mi emoziono". Inizia così il racconto di Belén Rodríguez sull'amore riesploso con Stefano De Martino, già suo marito e padre del loro figlio Santiago. La showgirl si racconta a “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. "Ho sempre avuto paura delle perdite. Mi spaventano moltissimo. Si può ricominciare, resettare. Si può perdonare, soprattutto, che è un compito molto difficile", rivela Belén. "Bisogna fidarsi, buttarsi. L'amore, in realtà, non riesci a metterlo in pausa, ma è il dolore che vivi durante una relazione a costringerti a mettere da parte l'amore. Ma l'amore è sempre lì". Chi ha fatto il primo passo per ripartire? "Tutto è andato per il verso giusto. È stato Stefano a fare il primo passo per tornare insieme", spiega la showgirl argentina.

"Tornare a essere fidanzati quando eravamo già stati sposati (il divorzio non è mai arrivato) mi spaventava un po'. Ricordo quando mi ha detto: 'Basta, tu sei la mia donna. Basta scappare'. E così è ricominciato tutto. Stefano mi ha ridato la gioia di vivere. Senza di lui ero talmente triste che non riuscivo ad alzarmi dal letto. Amerei invecchiare con lui. Lui per me è anche un amico. Mi conosce benissimo e ama i miei difetti, anche se non tutti". Da un po' di tempo la showgirl è diventata più riservata, meno esposta sui social. "Oggi come oggi ho bisogno di tenermi qualcosa per me, di custodire di più la mia persona e chi mi sta accanto", confida Belén. Silvia Toffanin le chiede come stia vivendo la situazione del coronavirus, che sta creando problemi nella vita quotidiana a milioni di persone. "All'inizio ho preso il coronavirus un po' sottogamba, pensando che sarebbe finito presto. Invece adesso sono un po' spaventata. Santiago, mio figlio, l'ha presa bene perché, essendo a casa da scuola, dice 'mamma che bella questa vacanza'. Gli abbiamo spiegato che c'è questo virus e che bisogna restare al riparo. Sono stata a Parigi per la settimana della moda, perché ho sfilato, forse sono stata imprudente. Ma così non ho pensato per un po' a questa situazione".