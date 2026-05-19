"Battiti Live Spring", ecco i cantanti della terza puntata

Mercoledì 20 maggio, in prima serata, su Canale 5 ultimo appuntamento con "TIM Battiti Live Spring", speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con Alvin.
I cantanti della terza puntata
Dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata saliranno sul palco: Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai Jay, The Kolors, Emis Killa, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Meek, Fred De Palma, Baby K, Nayt, Malika Ayane, Michele Bravi, Tropico, LDA, Aka 7even, Bianca Atzei, Sarah Toscano, Mr. Rain.
Il cast delle prime due puntate
Tanti gli artisti che durante gli scorsi appuntamenti hanno già preso parte alla festa di "Battiti Live String". Noemi, Rovazzi, Dargen D’Amico, Sayf, Francesco Renga, Luchè, Bresh, Gemelli DiVersi, Ernia, Ditonellapiaga, Rkomi e Geolier.