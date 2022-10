"Scherzi a parte", Barbara d'Urso perde la pazienza: la BBC "invade" lo studio di "Pomeriggio Cinque"

Uno scherzo davvero "reale" quello organizzato da "Scherzi a Parte" per

nello studio di: la conduttrice è stata vittima dello "Scherzo in diretta", nell'ultima puntata della stagione dello show condotto da Enrico Papi. Una finta giornalista dell'emittente inglese dellaaveva contattato e selezionato d'Urso come la più rappresentativa giornalista italiana per commentare le reazioni dopo la morte della regina Elisabetta II. Barbara, pur con un po' di riluttanza, aveva accettato di concedere l'intervista arrivando negli studi di Cologno Monzese di domenica sera. L'accoglienza nel salotto arredato con lo sfondo di Buckingham Palace sembrava professionale, nulla avrebbe fatto sospettare che fosse l'inizio di uno scherzo per di più in diretta.

Collegata con Enrico Papi tramite auricolare, la finta giornalista inglese si è seduta sulla

celebre poltroncina bianca

dell'edificio è apparso lo striscione di "Scherzi a Parte"

da dove Barbara conduce la trasmissione facendole perdere la pazienza. Con la complicità di assistenti e giocando sulla traduzione italiano-inglese, la finta inviata ha iniziato a mettere in scena reazioni isteriche che hanno messo a dura prova i nervi della presentatrice. Dopo vari diverbi peggiorati dalle incomprensioni linguistiche Barbara d'Urso, esasperata, ha perso la pazienza e lasciato lo studio di Cologno Monzese. La finta assistente, che per tutta la durata dell'intervista aveva sperato in un lavoro, è salita in cima allo studio e ha minacciato di buttarsi. Barbara ha iniziato a spaventarsi e solo a quel punto sull'esterno. Capito lo scherzo, Barbara ha subito ritrovato il sorriso e ha raggiunto Enrico Papi in studio accolta da un lungo applauso del pubblico.