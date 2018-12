Antonio Tajani a “Domenica Live”: “Tragedia di Corinaldo inaccettabile”

“Ciò che è successo alla discoteca Lanterna Azzurra non può succedere in un paese civile”. Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, è stato intervistato da Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di “Domenica Live” ed è tornato sulla tragedia di Corinaldo: “Bisogna applicare le regole perché le regole ci sono ma non vengono rispettate. Bisogna vendere biglietti per i posti che il locale può contenere e non per un facile guadagno”. Poi però le domande vertono, inevitabilmente sull’Europa: “Gli altri paesi sono molto preoccupati per la manovra di questo governo. Sanno che non sarà sostenibile e che non creerà crescita. Andrebbe cambiata in toto”. Il vicepresidente di Forza Italia poi spera in una candidatura di Silvio Berlusconi: “Solo lui porta 4-5 punti in più al nostro partito”.