Anna Tatangelo sbarca su Canale 5 con "Scene da un matrimonio"

Da sabato 2 ottobre, alle ore 14:10, arriva su Canale 5 “Scene da un Matrimonio” . A condurre il nuovo programma che racconta le nozze degli italiani Anna Tatangelo , che nel primo appuntamento accompagna il pubblico dietro le quinte del matrimonio di Rosita e Riccardo, da Castiglioncello in provincia di Livorno.

Rosita e Riccardo sono due ragazzi toscani che coroneranno la loro favola romantica in una bellissima villa sul mare in una splendida giornata d’estate. Rosita, prima di conoscere il suo futuro sposo, ha conosciuto la sua futura suocera quando quattro anni fa si iscrisse a un corso di estetica. La scuola era infatti quella della signora Laurita, mamma di Riccardo e donna dalla personalità forte e decisa. Un amore all’inizio tenuto segreto e poi inevitabilmente venuto alla luce, tra colpi di scena e una proposta di matrimonio spettacolare. Ma altre sono state le ansie che hanno attraversato gli animi di questi due sposi: il matrimonio è stato rimandato più volte a causa della pandemia e nel frattempo gli adorati nonni di Rosita si sono ammalati. La più grande paura della sposa è stata che nonna Maria, che le aveva regalato l’abito da sposa, non potesse farcela a vederglielo indosso.

In un’Italia che ha da poco riaperto alla celebrazione delle nozze dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, “Scene da un matrimonio” acquista una nuova contemporaneità. L’obiettivo è offrire al pubblico uno sguardo sereno sul ritorno alla normalità, di cui la cerimonia dei matrimoni è senz’altro uno dei segnali più tangibili. Poter tornare a festeggiare il giorno più bello insieme alle famiglie emozionandosi insieme assume oggi un valore ancora più alto e completo.

Anna Tatangelo raccoglierà con delicatezza i pensieri, le paure e le speranze più intime degli sposi fino ad accompagnarli insieme alle loro famiglie alla cerimonia, religiosa o civile che sia.

Non mancheranno poi il ricevimento, la festa e tutto quello che un vero matrimonio all’italiana prevede, comprese sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.