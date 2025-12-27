Andrea e Matteo Bocelli incantano l'America con "White Christmas" accanto a Snoop Dogg

Un boato di applausi, il campo illuminato a festa e due voci che da anni fanno sognare il mondo. Andrea e Matteo Bocelli hanno chiuso lo spettacolo di Natale più seguito del football americano, il "Super Bowl" di Natale con una versione intensa e raffinata di “White Christmas”, regalando al pubblico un momento di pura emozione. Accanto a loro, Snoop Dogg, icona del rap internazionale, ha guidato una serata in cui musica, sport e spettacolo si sono fusi in un'unica grande festa globale.