A "Naked Attraction" il colpo di fulmine scatta completamente nudi

Le regole in fondo sono simili a quelle di molti altri dating show, quello che cambia è "l'abbigliamento" dei concorrenti. Infatti il single o la single in cerca dell'anima gemella si trova di fronte sei cabina di plexiglas che nascondono gli aspiranti partner. Cabine che si alzano mano a mano scoprendo il corpo dei concorrenti. E si parte proprio dai genitali, prima parte a essere svelata. Poi il petto e solo alla fine il viso, con il single che a ogni step sceglie chi eliminare. Restano solo due finalisti tra cui scegliere e quel punto anche chi sceglie dovrà spogliarsi. Una volta che la coppia è stata formata, ci si può rivestire e chiacchierare per conoscersi meglio...

Ma "Naked Attraction" non è il trionfo del pruriginoso o dello scandalo un tanto al chilo. La trasmissione contiene un importante messaggio legato alla body positivity. Alti, bassi, con l'addominale scolpito o con la pancetta, con il fisico slanciato o un più tarchiato, tutti hanno la stessa rilevanza e bellezza. E anche le dimensioni e le forme dei genitali, ampiamente scandagliate e commentate, non devono mai essere fonte di discriminazione, perché come dice la Palmieri "ognuno ha i suoi gusti". Ed esattamente come per il corpo, anche ogni orientamento sessuale ha pari dignità.

