La maestra Alessandra Celentano ha festeggiato il suo compleanno: al centro dello studio Maria De Filippi ha fatto arrivare una torta con le candeline che formavano il numero 100: "Ha compiuto cent'anni la maestra", ha scherzato la conduttrice. "Li porta bene", ha continuato. "Pensare che io gliene avrei dati novantanove", ha aggiunto Samurai Jay. Tra i momenti più discussi della puntata il compito assegnato a Riccardo da Alessandra Celentano. La maestra ha giudicato negativamente la sua esibizione, assegnandogli uno zero e definendo la prova "imbarazzante". A evitare la sospensione della maglia è intervenuta Lorella Cuccarini, che ha dato al ballerino un sei, riconoscendo l'impegno dimostrato durante la preparazione.