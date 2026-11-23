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Nuovo appuntamento con "Amici 26" domenica 22 novembre su Canale 5. La settima puntata del talent condotto da Maria De Filippi ha visto i concorrenti affrontare le consuete gare di canto e ballo, giudicate rispettivamente da Carlo Verdone e Irma Di Paola. Non sono mancati confronti accesi tra i professori, nuove sfide e momenti di tensione. Shari e Napo hanno conquistato il primo posto, mentre Nicolò e Charli dovranno difendere la propria permanenza nella scuola.
Amici 26, le classifiche di canto e ballo
Nella gara di canto a conquistare il primo posto è stata Shari, che ha interpretato "Bette Davis Eyes", ottenendo anche la possibilità di registrare un brano accompagnata dall'Orchestra Sinfonica Zenit. Seconda posizione per Saitta, che ha emozionato lo studio con una versione personalizzata di "Pensa" di Fabrizio Moro, dedicata alla sua Sicilia e alla lotta contro la mafia. Terza Aura, seguita da Kashmere e Tìaso a pari merito, Andrea Heros e Nicolò. Quest'ultimo, dopo aver interpretato "Killing Me Softly", è arrivato ultimo ed è stato mandato in sfida da Samurai Jay. Nel ballo, invece, Napo ha conquistato la vetta della classifica, guadagnandosi una lezione a Londra con il coreografo Lukas McFarlane. Alle sue spalle Benedetta, Lollo, Clara, Riccardo e Charli. Proprio quest'ultima, nonostante gli apprezzamenti ricevuti per la sua esibizione sulle note di "Perdutamente", è finita in sfida per decisione di Lorella Cuccarini.
Lo scontro tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini
La maestra Alessandra Celentano ha festeggiato il suo compleanno: al centro dello studio Maria De Filippi ha fatto arrivare una torta con le candeline che formavano il numero 100: "Ha compiuto cent'anni la maestra", ha scherzato la conduttrice. "Li porta bene", ha continuato. "Pensare che io gliene avrei dati novantanove", ha aggiunto Samurai Jay. Tra i momenti più discussi della puntata il compito assegnato a Riccardo da Alessandra Celentano. La maestra ha giudicato negativamente la sua esibizione, assegnandogli uno zero e definendo la prova "imbarazzante". A evitare la sospensione della maglia è intervenuta Lorella Cuccarini, che ha dato al ballerino un sei, riconoscendo l'impegno dimostrato durante la preparazione.
Le sfide e gli ospiti della puntata
Buone notizie per i Jed, che hanno vinto la sfida contro Denim, confermando il proprio banco nella scuola. Anche India ha superato la sua prova di judo, mantenendo il posto nel programma. Nessun concorrente è stato quindi eliminato. Spazio infine agli ospiti musicali: Sarah Toscano è tornata sul palco di "Amici" presentando il singolo "Affinché nessuno ci cancelli", mentre Napoleone e Amelie si sono esibiti con "Innamorati al piano bar".