Interviene Maria De Filippi che mostra un video in cui i ragazzi condividono amichevolmente latte e biscotti: "Capita di non capirsi. Ci sta soprattutto in una convivenza e soprattutto all'inizio del percorso. Vogliamo superare senza farne un dramma e magari capirvi? Lo dovete fare per voi non certo per me", dice la conduttrice, che poi cerca di spiegare a Vybes quello che ha capito di Trigno, anche se non lo conosce da molto: "Trigno è uno che parte, parla senza pensare, ma non lo fa per ferire... anzi lo spinge l'ansia magari e proprio per condividere. Non lo fa certo con cattive intenzioni" e poi si fa promettere che i due "faranno ancora latte e biscotti insieme".

Vybes non riesce a trattenere le lacrime mentre spiega la sua reazione, mentre Trigno insiste sul fatto che gli dispiace ma che il suo commento era totalmente innocuo, che lo ha fatto per condividere un'ansia.