"Amici Speciali", Alessio Gaudino vince la prima puntata

Alessio Gaudino è il vincitore della prima puntata dello show "Amici Speciali". Il cantante, nell'ultima sfida, ha battuto Michele Bravi, tornato a cantare in televisione dopo l'incidente in cui rimase uccisa una donna, e Stash dei The Kolors.

L'intero ricavato del televoto del progamma è stato destinato per la raccolta fondi benefica a supporto della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza epidemiologica causata dal coronavirus in Italia.

Nel corso della puntata sono stati raccolti i fondi per il rimborso di dieci operatori socio sanitari per 30 giorni e 30mila tamponi da donare alla Protezione Civile, oltre a 100mila euro di ricavi dal televoto da destinare all'emergenza sanitaria.