Nella quarta puntata di "Amici" Maria De Filippi accoglie in studio Arisa. Già ex professoressa del talent, torna nei panni di giudice di canto, mentre per il ballo tocca a Rossella Brescia. Ospite anche la comica Diana Del Bufalo. A finire in sfida sono Trigno per il canto (allievo di Anna Pettinelli) e Rebecca per il ballo (di Deborah Lettieri). Le altre due sfide hanno visto la cantante Senza Cri e la ballerina Teodora confermare il banco nella classe. Non solo. Ogni professore può suggerire l'eliminazione dell'allievo di un altro insegnante, che deciderà poi se trattenere o rinunciare al proprio talento. Sienna è a rischio eliminazione ma Emanuel Lo la salva.