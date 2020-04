"Amici 19", il quiz di Al Bano e Romina incastra Rudy Zerbi

Dall'ultimo bacio, dato scherzosamente "poco prima dietro le quinte del programma", agli aneddoti sulle vacanze trascorse insieme, Al Bano e Romina Power si sono prestati a un divertente sketch durante la finalissima di "Amici 19", in onda venerdì 3 aprile su Canale 5.



I due artisti, che si erano già esibiti durante gli scorsi appuntamenti del talent show, sono tornati in studio per partecipare a un'originale versione di "Quanto mi conosci?", segnata dall'arbitro d'eccezione Rudy Zerbi che per l'occasione è stato portato a diversi metri di altezza per segnare i punti.



Quest'ultimo è stato quindi protagonista dell'ennesimo scherzo organizzato dal programma, finendo in una vasca piena d'acqua. Un divertente siparietto che ha permesso ai concorrenti di mettere da parte, seppur solamente per qualche istante, la tensione della gara.