"Amici", ecco la squadra della ventesima edizione

Una nuova classe è pronta ad animare la ventesima edizione di "Amici", il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Per il canto conquistano il banco Sangiovanni, Federica, Esa, Aka7even, Giulio, Arianna, Evandro, Raffaele, Leonardo . Per il ballo passano Rosa, Samuele, Martina, Giulia. Gli altri banchi verranno assegnati lunedì. Dei sei professori che compongono il corpo docenti ci sono delle new entry: Lorella Cuccarini, che insieme ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini si occupa del ballo, e Arisa per il canto affianca Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

SI FORMA IL CAST DEI PROFESSORI

“Iniziamo con il prof del canto” esordisce Maria De Filippi presentando un video che introduce Arisa. “Solo la musica ha curato le sue insicurezze e l’ha fatta sentire bella: la musica” ed entra in studio la cantante. “Benvenuta in famiglia” dice Zerbi. Poi è la volta della presentazione di Lorella Cuccarini. “Per lei danzare è sempre stata un’esigenza come bere e mangiare” e arriva la ballerina. “Molto emozionata di essere qui, è una bella responsabilità” dice la Cuccarini.

ECCO LA CLASSE "STORICA"

“Amici” compie 20 anni ed è stato deciso di festeggiare la trasmissione con una rappresentanza di ex allievi che occupano i banchi. ”Tanti ricordi su questo banchetto – dice Alessandra Amoroso – Mi sta uscendo il cuore dal petto”. Presenti alla prima puntata del sabato pomeriggio anche la vincitrice della passata edizione Gaia Gozzi, Andreas Muller, Annalisa, Diana Del Bufalo, Elodie, Giordana Angi, Irama, Riki, Umberto Gaudino. In collegamento anche Emma.

16 BANCHI A DISPOSIZIONE

Si parte con un filmato: forse tra i ragazzi che oggi otterranno il banco c’è già il vincitore di questa nuova edizione e si scriverà un nuovo capitolo di questa storia iniziata nel 2001. Gaia Gozzi porta la coppa in studio: “Sono felice di lasciare questo premio al prossimo artista che uscirà da questa scuola speciale”.

“Ci sono 16 banchi, numero massimo di alunni consentiti, i casting non hanno potuto avere la presenza dei professori, la scelta non è definitiva, i 16 ragazzi sanno che siete voi ad assegnare i banchi.

CANTO, PRIMO BANCO A SANGIOVANNI

Iniziamo col canto da Sangiovanni: è il più piccolo, compie 18 anni a gennaio, il suo nome vero è Damian Giovanni Pietro. E’ la prima volta che canta dal vivo davanti ai prof. Canta un suo pezzo. Rudy Zerbi non ha dubbi: “Lo voglio”. Arisa: “Non saprei”. Anna Pettinelli: “Saprei bene come lavorare con te”. Sceglie di sedersi al posto di Irama, in prima fila. Irama canta “Un giorno in più”.

BALLO, ARRIVA ANDREA: BOCCIATO

Andrea ha 20 anni e arriva da Torino, per mantenere la sua passione ha fatto di tutto. Balla il cha-cha. Alessandra Celentano lo osserva severa, viene tolta la musica, ma Lorella Cuccarini gliela rimette. Per la Celentano e la Peparini è un no secco, anche per Lorella è un altro no. Lascia il programma.

LA TERZA CANDIDATA E’ FEDERICA

Federica fa la barista e dice di sé: “A 16 anni non avevo più sogni e ho lasciato la scuola, poi grazie alla musica e al canto tutto è passato”. La Pettinelli toglie la musica, poi le viene restituita. Per Anna serve più personalità. Arisa le dà il banco. Rudy: “Per il banco no”. Sceglie il posto di Gaia, l’unica che ha vinto senza pubblico.

PER IL BALLO ARRIVA ROSA

Rosa ha 20 anni, non si arrende mai e balla una coreografia sui tacchi. La Celentano abbassa la musica, anche la Peparini e la Cuccarini, ma lei continua a muoversi sinuosa fino alla fine. Per Lorella si merita il banco: “E’ sensuale, bella, si possono fare belle cose”. “E’ un sogno” commenta la ragazza emozionatissima prendendo il posto di Elena D’Amario, che le consiglia: “Non dare nulla per scontato”.

PER IL CANTO E’ LA VOLTA DI ESA

Esa ha 21 anni, è nato in Francia, ma si trasferisce in Italia e con la chitarra in mano ripete di avere la musica in testa. Anna Pettinelli non gli vuole dare il banco, Arisa nemmeno, Rudy Zerbi lo vuole ed entra nella scuola. Prende il posto di Stash che gli consigli: “Quel che contraddistingue chi ha successo è la tenacia. Fare ogni giorno la versione migliore di te”.

CANDIDATO AL BALLO: SAMUELE

Samuele ha 24 anni, desidera creare più che eseguire e descrivere stati d’animo, balla una coreografia ideata da lui. Leva abbassata dalla Celentano. Veronica ha rialzato: “Mi piace, particolare, sono felice di dargli il banco”. Lorella lo lascia alla Peparini. Samuele prende il posto di Alessio.



PER IL CANTO TOCCA A AKA7EVEN

E’ il più piccolo di 5 figli, arriva da Napoli, si definisce stiloso e canta un suo inedito. “Sei molto bravo, ma il banco no” dice Arisa. “Il banco sì” dice invece Anna Pettinelli. Fa alzare Elodie, che gli gira il suo in bocca al lupo: “Non prenderti troppo sul serio”.



BALLA MARTINA

Si dice pronta per “Amici” e mostra tutte le sue abilità da ballerina senza che nessuna la fermi. Veronica: “Molto carina, ma banco no”. Alessandra Celentano: “Banco no, hai un bel potenziale, ma devi studiare tantissimo il classico”. Lorella dice: “Sei una bomba, vale la pena di lavorarci, è una bella sfida”. Ottiene il banco e prende il posto di Umberto. “Assorbi il più possibile, viviti ogni momento in questa scuola e non sprecare il tempo” le consiglia.

CANDIDATO PER IL CANTO GIULIO

Ha 26 anni, vive in Puglia con i genitori, lavora in concessionaria e dice di sé: “La mia musica sono io” e canta un suo pezzo. “Mi trasmetti un’urgenza, io lo prendo” dice Arisa. Prende il posto di Alessandra Amoroso che è quasi dispiaciuta di mollare il banco. “Goditela, io forse non l’ho fatto, divertiti” gli dice.

BANCO DI CANTO PER ARIANNA

Arianna ha 19 anni e il padre non pensava al suo sogno di cantare, ma quando l’ha sentita su un canto si è ricreduto. Ha fatto tutto da autodidatta. “Tutti i ragazzi hanno una storia di sogni, penso che tu abbia bisogno di fare qualche lezione di canto” dice la Pettinelli. “Io penso che tu abbia una grana vocale pazzesca e condita da emotività che un artista deve avere altrimenti siamo tutti di plastica” aggiunge Arisa. “Siamo una scuola e si fanno le lezioni. Quel banco è tuo. Ti voglio” conclude Zerbi. Arianna prende il posto di Giordana e Gabriele.

UN’ALTRA BALLERINA GIULIA

Giulia ha 18 anni e ride sempre. Nervosa, agitata, emozionata non vede l’ora di scatenarsi. “Hai ballato fino alla fine, non ti hanno fermato mai” dice Maria. Per la Celentano è banco no, per Veronica è “assolutamente sì”. Anche a Lorella piace. Sceglie il posto di Andreas.

PER IL CANTO TOCCA A EVANDRO

Cantautore di 19 anni, il suo animale guida è il piccione, si dice fidanzatissimo e canta un suo inedito. “Sei bravissimo ma non posso darti il banco” dice Arisa. Evandro prende il banco che gli assegna Rudy Zerbi. Sceglie il posto di Sebastian.

ASPIRANTE AL BANCO DI CANTO, RAFFAELE

Dichiara: “penso di entrare perché penso di meritarmelo”. Canta un suo pezzo. Rudy ha tolto la musica, Anna e Arisa hanno rialzato. Zerbi: “Ho paura che alla lunga non avrei stimoli, una vocalità che dopo un po’ rischia di stancare”. La Pettinelli invece dice: “Vieni vieni, banco”. Arisa: “Sei già finito, sei troppo bravo”. Sceglie il posto di Annalisa.

ASPIRANTE CANTO LEONARDO LA MACCHIA

Durante il lockdown è stato licenziato e si è sentito inutile. Canta un suo pezzo. E’ arrivato fino alla fine. Per Rudy e Arisa banco sì, per Anna è no. Sceglie il posto di Giulia. Per gli altri banchi bisognerà aspettare lunedì…