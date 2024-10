Ad "Amici" Noemi fa i complimenti a Nicolò e lui si scioglie in lacrime

Durante la puntata l'esibizione di Nicolò aveva colpito al cuore la Mannoia. "E' una canzone bellissima e l'interpretazione era ottima". Dopo qualche giorno anche Noemi ha espresso la sua opinione sui social, complimentandosi con l'allievo di Anna Pettinelli. Una bella soddisfazione per Nicolò, che si è emozionato fino alle lacrime e si è coperto il viso con il cuscino. "Per me lei è la mia infanzia, è tutto. La amo, sono contentissimo" spiega ai compagni. "Il fatto che lei sia l'artista di quella canzone, colei che l'hai interpretata, è una cosa stupenda. Posso stamparlo, si può? Così me l'appendo in cameretta". La produzione soddisfa la richiesta e il cantante appende al muro il messaggio di Noemi, per avere la giusta carica ogni mattina.