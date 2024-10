Mentre si scalda in palestra, Trigno spiega al professionista di non essere molto in forma. "Non sto bene. Qualcuno ha messo l'aria condizionata stanotte...", dichiara facendo riferimento a Ilan. Una volta arrivati in casetta si sfoga con l'altro compagno di stanza, Vybes: "Perché deve prendere le decisioni per tutti e tre? Avessi la voce gli urlerei in faccia. Come c***o si fa? Dimmi tu se devo fare un'esibizione di m***a perché lui aveva caldo di notte. Dorme con i pantaloni lunghi e la maglia. Ma stai scherzando?".