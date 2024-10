Ad "Amici 24" Gabriele arriva in ritardo e fa infuriare Deborah Lettieri

"Gabriele, congratulazioni per l'inizio di questa avventura, sperando che tu possa durare ti consegno un primo compito per iniziare a conoscerti e capire meglio i tuoi limiti", scrive la Celentano. "Sarà il primo di una lunga serie, i compiti per me sono molto importanti. Permettono di affrontare stili differenti e metterti in gioco sulla tecnica, che è essenziale". Entrando nel merito della prova, la maestra spiega: "E' una coreografia morbida, dove ci vuole fluidità e deve risultare tutto omogeneo. Nulla di particolarmente difficile per iniziare". Gabriele guarda insieme a Rebecca la coreografia e si rasserena: "E' stata buona. Mi aspettavo molto peggio". Una volta in sala prove, però, iniziano le prime difficoltà e Gabriele entra un po' in crisi. "E' tosta, ma lavorandola credo di potercela fare", dichiara un po' scoraggiato una volta rientrato in casetta.