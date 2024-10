Ad "Amici 24" Luk3 finisce nel mirino di Anna Pettinelli

"Luca come sai ti avrei voluto nella mia squadra. Dopo le tue esibizioni, mi duole dirlo, ci ho ripensato. Avevo visto delle potenzialità che, a da oggi, sono totalmente scomparse", scrive la Pettinelli. "Dov'è finita la grinta, la vitalità che mi aveva colpito?" I dubbi dell'insegnante riguardano l'interpretazione di Luk3: "Anche il tuo modo di cantare. A parte l'inedito, in cui sei a tuo agio, è sempre inefficace. Non so se ti è accaduto qualcosa oppure avevo preso un grosso abbaglio". Per questo ha deciso di assegnargli "Eyes Closed" di Ed Sheeran, un pezzo che può mettere in luce la sua versatilità: "Vediamo se riuscirai a convincermi nuovamente o disilludermi del tutto. Spero nella prima opzione, ma non ne sono troppo sicura. Mi aspetto un'esibizione senza barre". La risposta di Luk3 non tarda ad arrivare: "Sono passate solo due puntate, ci sarà tempo e modo per dimostrarlo. Si è ricreduta in poco tempo... Mi spiace non poter scrivere barre. L'unica cosa che un minimo mi spaventa è l’inglese, ma lo portiamo a casa".