"Amici 21", l'esilarante esibizione in stile "Sister Act" di Rudy Zerby e Alessandra Celentano con tanto di bacio...

Come tutti gli anni, uno dei momenti più attesi della stagione di "Amici" sono le sfide tra i professori. Anche nella prima puntata della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi uno dei momenti più divertenti della trasmissione è arrivato puntuale. Stavolta a dare spettacolo ne "Il guanto di sfida dei Prof" sono stati Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: la coppia ha dato vita a una bellissima esibizione di "Grease" acclamatissima dal pubblico che ha accolto i due ballerini con una standing ovation.

La risposta degli sfidanti, ovvero Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è stata esilarante: la coppia di prof, infatti, ha messo in scena un'esibizione in stile "Sister Act" che ha fatto sorridere Maria De Filippi e la giuria composta Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino. I due, vestiti con abiti da suora, si sono lasciati andare anche a un bacio improvvisato. Non è bastato però per vincere la sfida che ha visto il trionfo della coppia Cuccarini-Todaro.