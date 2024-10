"Amici": Chiamamifaro entra nella scuola, Senza Cri e Teodora vanno in sfida

Si passa alla gara di canto e di ballo per vedere chi andrà in sfida. La gara di ballo sarà giudicata da Kledi Kadiu mentre quella di canto da Fiorella Mannoia. La prima a scendere in pista è Alessia, allieva della Celentano. Kledi trova abbia un bellissimo portamento e sia stata molto precisa. Si passa al canto con Vybes che interpreta "Albachiara" di Vasco Rossi alla quale aggiunge delle barre personali scritte per sua mamma. La Mannoia apprezza la timidezza del ragazzo e la scelta di scrivere qualcosa che nel rap raramente viene affrontato. Chiara, sempre per la Celentano, balla su "Fame". Kledi la trova troppo controllata e sottolinea come si veda che la ragazza venga dalla classica. Nicolò, della prof Pettinelli, canta "Sono solo parole" e la Mannoia giudica "ottima" la sua interpretazione. Di nuovo danza con Daniele: Kledi si complimenta per la precisione, l'energia e la personalità. Diego canta "Imparare ad amarsi" e riceve grandi elogi. Rebecca affronta un passo a due con Seba e Kledi la invita a fare molta attenzione alla parte bassa e ai piedi. Trigno canta "Ragazza triste" versione personalizzata del classico di Patty Pravo e la Mannoia dice di avere apprezzato la barra scritta per l'occasione. Alessio è piaciuto a Kledi nella prima parte mentre lo ha trovato sporco nella seconda, e anche nel suo caso fa notare il piede piatto. Luk3, con il mix di rap e melodia napoletana di Rocco Hunt colpisce la Mannoia che però vorrebbe sentirlo su cose sue. La giudice apprezza il coraggio di Ilan che si presenta chitarra e voce anche se lo invita a fare anche cose in italiano. Interessante Senza Cri, canta "Splash" di Colapesce Dimartino, ma la Mannoia trova debba ancora crescere. L'ultima ballerina è Teodora, che in settimana ha avuto qualche guaio fisico. Kledi la critica duramente, trovandola legnosa e contestandone anche la mimica. Curiosamente con la stessa coreografia settimana scorsa la ragazza era prima in classifica. Prima di andare via Fiorella Mannoia canta la sua ultima canzone "Disobbedire".