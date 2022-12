Il ritorno di Alessandro Siani sul palco di "Zelig"

Nel corso dell'ultima stagione sono stati tantissimi i comici a fare ritorno sul palco dello show comico più famoso della tv. Abbiamo visto alternarsi, infatti, volti noti come: Ale e Franz, Mister Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Vincenzo Albano, Simone Barbato, Antonio Ornano e tanti altri. Fra questi c'è stato anche il graditissimo ritorno di Alessandro Siani: l'attore e comico napoletano è stato ospite d'onore all'interno del secondo appuntamento della trasmissione di Canale 5 in diretta dal "Teatro Arcimboldi" di Milano. Qui, ha ritrovato due suoi cari colleghi e amici, i conduttori, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Insieme a loro, e prima di dar via al suo spassosissimo monologo, Siani non ha potuto dimenticare l'eredità che gli ha lasciato il suo film di maggior successo "Benvenuti al Nord" che, lo aveva visto protagonista proprio insieme a Claudio Bisio. Nel suo sketch, infatti, non ha potuto fare a meno di ironizzare sui differenti ritmi di vita tra il Sud e Milano. "A Milano avete una settimana per il mobile, una per la moda, una per il libro, una per il vino... noi concentriamo tutto in un weekend e ci restano anche due ore per dormire", ha scherzato tra le risate e gli applausi del pubblico.