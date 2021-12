Al Bano: "Ho il Covid, sto bene ma salto il Capodanno di Canale 5"

Al Bano Carrisi è risultato positivo al Covid e come annuncia in un video su Instagram non sarà presente al Capodanno di Canale 5 che avrebbe dovuto presentare assieme a Federica Panicucci. "Mi ha colpito e al punto tale che non posso fare quello che avevo in programma di fare. Sto bene e lo sconfiggerò, ma non capisco i no-vax", dice il cantante.