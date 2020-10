Adriana Volpe di nuovo single? Aria di crisi con il marito Roberto

Leggi anche>

I primi segnali della crisi - Dentro la Casa del "Grande Fratello Vip" Adriana aveva stretto un'amicizia speciale con il modello Andrea Denver. Lei aveva sempre preso le distanze, mentre lui aveva ammesso di essere attratto dalla Volpe e la cosa non era affatto piaciuta al marito. Nonostante la crisi passeggera, però, il matrimonio aveva retto. Qualche settimana fa, però, i due erano stati pizzicati (sempre a "Chi") per strada a Roma, mentre discutevano animatamente, di fronte alla figlia. Qualcosa deve essersi quindi incrinato e ora sembra che i due abbiano scelto di prendere strade separate.

Divisi da tempo sui social - Ad avvalorare l'indiscrezione di "Chi" sulla rottura, infatti, c'è il profilo Instagram della conduttrice. Da tempo Adriana condivide solo scatti di lavoro o in compagnia della figlia, mentre del marito non c'è più traccia (l'ultimo selfie insieme risale a Capodanno). Anche lui pubblica solo scatti della sua bambina e l'ultimo post potrebbe essere una conferma della loro situazione in bilico. "Oggi relax...... Please don't call me .... Sto meditando....", scrive il manager. Un messaggio per la (ex) moglie?

