Vittima nel 1988 dei ratings in ribasso, il "Phil Donahue Show" debutto' nel 1967 su una tv privata di Dayton in Ohio rompendo fin dall'inizio con le regole dei salotti tv: senza monologo iniziale, nessun divano e niente banda, il compito di intrattenere i telespettatori era lasciato al conduttore, ai suoi ospiti e al pubblico, quest'ultimo fino ad allora abituato ad ascoltare e applaudire a comando, non a far parte dell'interazione. Donahue apri' anche la possibilità di partecipare alle spettatrici a casa, facendo da apripista alla cosiddetta "Electonic democracy". Nel suo show nessun argomento era off limit, come prima ospite ebbe Madalyn Murray O'Hair, all'epoca la più famosa e malvista ateista d'America. Donahue fu anche tra i primi a parlare di Aids agli inizi degli anni '80 oltre ad essere il primo giornalista occidentale ad andare a Chernobyl, in Ucraina, dopo l'incidente nucleare del 1986. Spesso si parlava anche di argomenti sessuali. Nel novembre del 1993 fu inserito nella Television Hall of Fame mentre nel 2002 fu eletto come la 42/a miglior star della televisione di tutti i tempi da TV Guide.