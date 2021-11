Ad "Amici" lite tra Serena e Alex, mentre Guido pensa di uscire

La convivenza nella scuola di "Amici" non è sempre facile e le discussioni sono dietro l'angolo. E' successo ad Alex, che dopo aver chiuso per l'ennesima volta la porta, se l'è presa con Serena. La discussione è degenerata e il clima in casetta si è fatto tesissimo. Anche Guido non se la sta passando bene. Il nuovo arrivato non riesce ad adeguarsi ad alcuni meccanismi del talent e chiede un confronto con la maestra Celentano.

Stufo di aver interrotto il pasto ancora una volta, Alex rimprovera con ironia i compagni. "Se ci pensiamo è davvero difficile chiudere la porta". Dopo appena qualche secondo, però, la situazione si ripete e se la prende con Serena: "Puoi chiudere quella porta per favore?". Serena si giustifica, spiegando di voler solo arieggiare la casa mentre si cucina e ribatte: "Fuori ci sono zero gradi e tu stai in mezze maniche? Mettiti la felpa e apriamo un po'...".

I toni si accendono sempre di più e i due diventano protagonisti di una lite furibonda. "Non voglio ritrovarmi senza voce domani", dichiara il cantante e la ballerina ribatte che durante la notte ha dovuto dormire con la puzza di hamburger perché non fanno cambiare l'aria quando cucinano. "Serena stai zitta!" sbotta alla fine Alex, visibilmente nervoso.

Ma Alex non è l'unico a stare attraversando un periodo difficile. Anche il ballerino Guido, da poco entrato nella scuola, non riesce ad adeguarsi ad alcuni meccanismi del talent. Subito dopo la puntata, infatti, si sfoga con Christian e ammette di non essere a suo agio nel mettersi a confronto con i compagni. In particolare Guido si è esibito dopo Dario sul Don Chisciotte e questa cosa non gli è piaciuta. Per questo chiede un colloquio con la maestra Celentano. Riuscirà ad abituarsi alle regole della scuola?

