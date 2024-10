C'è chi, invece, questa settimana rischia il posto: Senza Cri e Teodora. La cantante di Lorella Cuccarini è arrivata ultima nella classifica cover e per questo ha dovuto indossare la felpa rossa. Dopo lo sconforto e la rabbia, Luk3 le consiglia di convertire le emozioni negative in forza: "La sfondi la sfida. Devi trasformare la difficoltà in carica". Al suo fianco c'è anche l'amico Ilan, che la abbraccia forte in giardino e accoglie il suo pianto. Tra i ballerini, invece, è Teodora (allieva di Deborah Lettieri) quella che rischia di perdere il posto, dopo l'ultimo posto alla gara di ballo. La ragazza il giorno dell'esibizione non stava bene, ma ha ballato comunque: "Ho ballato di m***a. Non ho dato tutto quello che avrei potuto dare, stavo ballando con la paura e questo non va bene. Sto imparando tante cose qui, non me ne posso andare".