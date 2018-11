A "Verissimo" Elisa, Ivan Cattaneo e Pieraccioni

Per la prima volta a " Verissimo ", sabato 24 novembre su Canale 5 alle 16, arriva Elisa . E ancora una irresistibile intervista a Leonardo Pieraccioni , prossimamente nelle sale con la commedia "Se son rose". Per lo spazio dedicato a " Grande Fratello Vip ” si racconta in esclusiva l’ultimo concorrente eliminato: Ivan Cattaneo . Infine, ospiti del talk show: Davide Mengacci e Anna Moroni ai fornelli con il programma "Ricette all’italiana" e Michele Bravi .

Ivan Cattaneo si confida con grande trasporto a Silvia Toffanin e racconta un periodo molto difficile della sua adolescenza: "A 13 anni mi ero innamorato di un ragazzo, ma all’epoca avevo letto sui giornali che questi omosessuali, definiti ‘mostri’, per innamorarsi e curare la loro imperfezione, dovevano diventare donne. Quindi, per avere questo ragazzo pensavo di dover diventare una donna, anche se non lo volevo, e sono andato a dirlo a mia mamma. Lei mi ha portato da un dottore e gli ha detto che ero omosessuale. Purtroppo si è fidata di questo dottore e così mi hanno mandato in un ospedale psichiatrico, dove mi facevano dormire in continuazione e mi sedavano e basta. A un certo punto, quindi, ho capito che dovevo difendermi dal mondo perché nessuno mi avrebbe mai aiutato e ho deciso di dire che ero guarito, che stavo benissimo e non ho più affrontato il problema".