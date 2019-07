A Tokyo apre il primo ristorante dedicato a Sailor Moon

Creata da Naoko Takeuchi nel 1991, "Sailor Moon" è il personaggio che ha rinverdito la popolarità dei cartoni giapponesi da noi, L'anime corrispondente è arrivato in Italia nel 1995, su Canale 5: con le sue cinque stagioni ha creato una schiera di fan degna dei titoli più importanti del decennio precedente, con conseguente proliferazione di prodotti di merchandising tra i più vari, dalle bambole al materiale per la scuola.



Nonostante il successo, da noi poi tornato a livelli pià contenuti ma in Giappone rimasto inalterato per tutti questi anni, un ristorante a tema non era ancora stato aperto. Ora la lacuna è stata colmata. Con piatti come il "Rice Burger Prisma di luna", il "Pretty Guardian Lunch Box" o bevande dedicate a ciascuna delle guerriere. E non mancheranno gli spettacoli dal vivo, con tre performance a sera.