A "Quarta Repubblica" il carabiniere picchiato dagli attivisti No Tav

Questa sera, lunedì 27 gennaio, durante la trasmissione di Retequattro "Quarta Repubblica" condotta da Nicola Porro, parlerà Luigi De Matteo, l'ex vicebrigadiere dei carabinieri che il 3 luglio del 2011 in Val di Susa, nel Torinese, fu catturato e picchiato dagli antagonisti e dagli anarchici dei centri sociali durante una protesta No Tav, a Chiomonte. De Matteo restò nelle mani degli aggressori per trenta minuti. A causa dei traumi e delle ferite fu costretto a congedarsi dall'Arma.