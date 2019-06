A "Live - Non è la d'Urso" Pamela Perricciolo e Marco Carta raccontano la propria verità

L'ex agente di Pamela Prati racconterà, per la prima volta in studio, la sua versione dei fatti e replicherà alle accuse. In quanto al cantante, arrestato con l'accusa del furto di sei magliette e poi scarcerato, spiegherà in esclusiva l'accaduto e griderà la sua innocenza.



Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il “Live Sentiment” delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play (live.mediasetplay.it). Il pubblico potrà anche commentare sui profili Facebook, Instagram e Twitter del programma utilizzando l’hashtag ufficiale #noneladurso.