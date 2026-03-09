"Verissimo", weekend di super ascolti: è leader della propria fascia

Super ascolti per "Verissimo" che nel weekend è risultato leader incontrastato della propria fascia. In particolare, il talk show di Silvia Toffanin sabato 7 marzo ha registrato 2.092.000 spettatori totali con il 23.44% di share. Ottimi numeri anche per "Verissimo giri di valzer", che ha fatto registrare 2.124.000 spettatori totali con il 21.12% di share.