"Verissimo", weekend di super ascolti: è leader della propria fascia
Il talk show di Silvia Toffanin ha toccato punte del 23.44%
Super ascolti per "Verissimo" che nel weekend è risultato leader incontrastato della propria fascia. In particolare, il talk show di Silvia Toffanin sabato 7 marzo ha registrato 2.092.000 spettatori totali con il 23.44% di share. Ottimi numeri anche per "Verissimo giri di valzer", che ha fatto registrare 2.124.000 spettatori totali con il 21.12% di share.
Domenica 8 marzo il talk show è stato visto da 2.235.000 spettatori totali con il 20.75% di share, mentre "Giri di Valzer" ha registrato 2.209.000 spettatori totali con il 20.76% di share.