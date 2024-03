Sempre sabato a Verissimo Si parlerà di amore con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser , che dopo sette anni di fidanzamento, tra qualche mese, convoleranno a nozze. Inoltre, tutte le emozioni dei primi ballerini del Teatro Alla Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo , neogenitori della piccola Asia. Infine, Bugo , in uscita con il suo ultimo album dal titolo "Per fortuna che ci sono io", tornerà a parlare del duro scontro avuto con Morgan sul palco sanremese nel 2020 e poi finito in tribunale.

Gli ospiti di domenica a Verissimo

Domenica per la prima volta a "Verissimo", intensa intervista ritratto, al di là del ruolo politico, per Emma Bonino, in prima linea da tutta la vita con le sue battaglie per i diritti civili. A un mese dalla scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia, sarà in studio per ricordarlo il figlio Emanuele Filiberto. E ancora, sarà a "Verissimo", con la moglie Romina, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di "Grande Fratello", Marco Maddaloni, uscito volontariamente dal reality proprio a causa della scomparsa del suocero. Inoltre, con la sua storia e il suo esempio, sarà ospite BigMama, artista rivelazione grazie al successo riscosso all’ultimo Sanremo. Infine, spazio all’amicizia nata a "Uomini e Donne" tra Gemma e Ida.