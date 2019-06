"Van Gogh tra il grano e il cielo": su Canale 5 serata evento dedicata al grande pittore

Giovedì 27 giugno, in prima tv assoluta, va in onda in seconda serata su Canale 5 il docufilm-evento "Van Gogh tra il grano e il cielo". La vita, le lettere, la meraviglia dei suoi dipinti in un viaggio senza precedenti nei luoghi della sua arte. L'attrice Valeria Bruni Tedeschi accompagna l'intero racconto, dalla chiesa di Auvers-sur-Oise, in Francia, che Van Gogh dipinse qualche settimana prima di suicidarsi.