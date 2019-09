"Uomini e Donne", Katia si scaglia contro Vittorio: “Mi hai confermato di essere un uomo senza polso"

"Mi ha confermato di essere un uomo senza polso". A parlare a "Uomini e Donne" è Katia ex concorrente di "Temptation Island" che ha interrotto la sua relazione con Vittorio alla fine del reality. I due erano compagni da quasi tre anni, ma non sono risuciti a superare le tentazioni del programma e si sono detti addio durante l'ultimo falò di confronto.



Nello studio del trono classico di Maria De Filippi, Katia ha raccontato di aver cercato il suo ex dopo la fine del programma, ma lui non ha voluto incontrarla e ha spedito al suo domicilio una valigia accompagnata da una lettera. I due si sono confrontati a distanza di più di un mese dalla fine di "Temptation Island", ma nessuno è sembrato essere disposto a risolvere la crisi. Anzi Vittorio è stato accompagnato in studio da Vanessa, la tentatrice che ha conosciuto durante il reality e che ancora oggi è al suo fianco. Tra i due c'è del tenero e hanno dichiarato di frequentarsi costantamente dalla fine del programma di Canale 5.