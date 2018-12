"Una poltrona per due" (ri)accende il Natale targato Mediaset

CANALE 5

LUNEDÌ 24 DICEMBRE - PRIMA SERATA

“CONCERTO DI NATALE IN VATICANO”

Sul palco che ogni mercoledì accoglie Papa Francesco nell’udienza generale, salgono grandi star provenienti da ogni parte del mondo. Tra queste: Anastacia, José Feliciano, Dee Dee Bridgewater, Alvaro Soler, Raphael Gualazzi, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Edoardo Bennato, Fabrizio Bosso e Giovanni Caccamo.

Conduce Gerry Scotti.



MARTEDÌ 25 DICEMBRE - ORE 16.30

“OPERA ON ICE”

L’ottava edizione dell’unico spettacolo al mondo in grado di coniugare la magia del pattinaggio sul ghiaccio alle immortali arie dell’opera, prende vita dalla Piazza degli Scacchi di Marostica (Vicenza). Conduce Alfonso Signorini.



MERCOLEDÌ 26 E GIOVEDÌ 27 DICEMBRE - PRIMA SERATA

“PICCOLE DONNE”

Due serate con uno dei classici più famosi di sempre. La miniserie, prodotta da BBC One e ispirata all’omonimo romanzo di Louisa Mary Alcott, annovera nel cast nomi del calibro di Angela Lansbury, Michael Gambon, Emily Watson.



SABATO 29 DICEMBRE - PRIMA SERATA

“IO E LUCIO: DALLA - MORANDI, SOLO 30 ANNI”

Una serata speciale con Gianni Morandi che ricorda Lucio Dalla: le più belle immagini del tour del 1988, attualizzate dal racconto di Morandi che, da Bologna, ricorda aneddoti e curiosità sull’amico. Chiacchiere e scherzi ancora vivi, come sempre lo sono le loro canzoni, la forza artistica ed il grande affetto di una vita intera.



DOMENICA 30 DICEMBRE - PRIMA SERATA

“VICTORIA”

Speciale natalizio della serie di culto ispirata alla vita della Regina Victoria.



LUNEDÌ 31 DICEMBRE - PRIMA SERATA

“CAPODANNO IN MUSICA”

Anche quest’anno Federica Panicucci è la padrona di casa dell’appuntamento che conclude il 2018 dalla Piazza della Prefettura di Bari. Sul palco si alternano artisti di primissimo piano: Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi, Tiromancino. L’evento è promosso da RadioMediaset, in partnership con Radionorba.