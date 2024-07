"Temptation Island", le parole di Siria fanno infuriare Matteo: "Non so se lo amo più"

La reazione di Matteo è diretta e forte: "Sono deluso tantissimo - dice durante il falò dei fidanzati -, non me lo aspettavo da lei, non mi aspettavo questo comportamento. Vedo che si trattiene e frena in tante cose, non mi voglio chiudere, voglio continuare con la mia vita, voglio essere una persona nuova e vedrò poi come comportarmi. Ho visto e sentito cose che mi hanno fatto tanto male". Lo sfogo prosegue quando raggiunge Raul nel villaggio dei fidanzati: "Sono deluso dalla persona che ci sono stato 7 anni, le sono stato accanto, mi sento preso per il culo, non la capisco più, io ho lavorato su me stesso e questa mi viene fuori".