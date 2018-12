"Temptation Island", Lara e Michael che fine hanno fatto?

E' stata una delle coppie che ha fatto più discutere durante l'ultima edizione di "Temptation Island". Si tratta di Lara Zorzetto e Michael De Giorgio: i due decisero di partecipare al reality per cercare di risolvere i loro problemi di comunicazione e gelosia. Purtroppo, le incomprensioni e il risentimento trovarono il loro culmine al falò di confronto che riproponiamo nel nostro "Best of".



Dopo ventuno giorni di separazione Lara e Michael si ritrovarono faccia a faccia e poterono affrontare le accuse di tradimento - reciproche - mosse durante il periodo trascorso da soli. I due iniziarono fin da subito a litigare e la ragazza potè finalmente sfogarsi per tutti gli insulti ricevuti dal fidanzato ("Io mi sono scelto una c***a").



Per loro non ci fu nessuna seconda possibilità e Lara e Michael uscirono dal programma da single. Il rapporto era ormai finito e anche durante un successivo confronto a "Uomini e Donne" la coppia confermò di non stare più insieme.



Tra Lara e Michael è quindi tutto finito, anche se lui essendosi reso conto degli errori commessi chiese scusa all'ormai ex fidanzata del dolore provocatole.