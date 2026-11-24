“Lo zoo di 105” è il programma radiofonico più ascoltato d’Italia. Lo afferma l’analisi dei volumi Audiradio, pubblicati il 24 novembre, relativi al terzo trimestre 2026. Con 1.243.000 radioascoltatori nel quarto d’ora medio (la metrica che attesta la fedeltà dell’ascolto), e il 15.6% di share, “Lo Zoo di 105” di Marco Mazzoli con Paolo Noise, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri - in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 - si piazza al primo posto della classifica.
Radio 105 vanta anche un altro primato: al mattino “Tutto esaurito” del Capitano Marco Galli con Ylenia, Pizza, Mitch – in onda tra le 7.00 e le 10.00 - non ha rivali: ogni quarto d’ora è ascoltato da 908.000 persone con l’8.2% di share.