"Isola dei famosi", la verità di Fabrizio Corona sulla moglie di Riccardo Fogli

All' Isola dei famosi si torna spesso sull'argomento del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli . In diretta, lunedì 4 marzo in prima serata su Canale 5 , Fabrizio Corona risponde con le prove per svelare la verità: come reagirà il cantante? Tutto è pronto per l'ottavo appuntamento con il reality condotto da Alessia Marcuzzi . In nomination ci sono Luca , Marina e Jeremias . Chi dovrà abbandonare il gioco?

Una bella sorpresa per il gruppo: uno di loro potrà aggiudicarsi un posto in finale, con cinque puntate di anticipo. Non sarà un’impresa semplice, i naufraghi dovranno cimentarsi in una prova rocambolesca per trovare in diretta il Cocco d’Oro e solo chi dimostrerà di avere forza di volontà e tenacia conquisterà la finale.

Due importanti confronti vis à vis potrebbero rimettere in discussione gli equilibri sull’Isola. Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni hanno la possibilità di tornare in Palapa e affrontare i compagni di gioco che hanno più volte definito “cannibali”. Come si comporterà Stefano con la sua "carnefice" Marina La Rosa? E Kaspar riuscirà a dire tutto quello che pensa a Marco Maddaloni, Aaron Nielsen e Ghezzal?

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé sempre più innamorati e isolati. La coppia contro tutti. Luca Vismara e Marina La Rosa i loro peggiori nemici, chissà con chi si schiererà il pubblico da casa visto che Vismara e La Rosa sono in nomination proprio con Jeremias.